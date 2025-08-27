Cinquefrondi, incendio doloso devasta il terreno di famiglia del sindaco Conia

StrettoWeb

Un incendio doloso, appiccato in tre punti diversi, ha devastato il terreno di famiglia del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. Il rogo è stato dapprima limitato grazie all’intervento dello stesso primo cittadino, del fratello e di alcuni amici, successivamente è stato provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha spento definitivamente l’incendio.

Il gruppo di Rinascita per Cinquefrondi ha espresso solidarietà al primo cittadini: “siamo vicini al nostro Sindaco ed alla sua famiglia per il vile attacco subito. Un abbraccio ad Anna, Raffaele, Alberto e Michele Conia”.