Cinquefrondi: simbolo del comune imbrattato ed immediatamente ripristinato

Brutta sorpresa, nella giornata odierna, per il sindaco del comune di Cinquefrondi, Michele Conia. E’ lo stesso primo cittadino a raccontare quanto successo: “oggi, arrivato nei pressi del Palazzo Municipale, mi ritrovo il simbolo del nostro comune imbrattato. Questi i risultati di chi fomenta odio e questo il rispetto per due figure storiche come Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce. Cinquefrondi non si sporca, indietro non si torna”. Questa sera l’evento di intitolazione del Palazzo comunale all’ex sindaco e della piazza circostante al primo consigliere provinciale eletto nel comune della Piana.

In poco tempo, grazie al lavoro di Simone Megna, giovane marmista del luogo, di Pasquale Carrano, ed ai tanti cittadini che si sono prodigati, il simbolo del comune è stato ripristinato.