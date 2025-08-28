Cinquefrondi: incendiati i terreni di famiglia al sindaco Michele Conia, dura condanna dei primi cittadini

StrettoWeb

“Al Collega Michele Conia, e a nome di tutti i Sindaci delle Associazioni dei Comuni, esprimiamo la nostra solidarietà al Sindaco e Presidente dell’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” Michele Conia, per il vile atto intimidatorio subìto”. Inizia così una nota congiunta a firma dei Presidenti Marco Caruso (Associazione Città degli Ulivi dei Comuni della Piana), Pierpaolo Zavettieri (Associazione dei Comuni Area Grecanica), Vincenzo Maesano (Associazione dei Comuni della Locride), Michele Spadaro (Associazione dei Comuni Area dello Stretto) e Giorgio Imperitura (Comitato direttivo Associazione Comuni della Locride) in merito al vile gesto perpetrato ai danni di Conia colpendo i terreni di famiglia.

“Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e minaccia nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti, ribadendo con forza che nessun tipo di violenza o tentativo di intimidazione può essere tollerato. Il nostro impegno – continua la nota – è quello di sostenere e proteggere chi lavora per il bene comune. Siamo vicini al Sindaco, alla Sua famiglia e all’amministrazione Comunale in questo momento difficile”.