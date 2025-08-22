Cinquefrondi, il sindaco Conia impegnato per la riapertura dell’Ufficio Postale

StrettoWeb

Il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, sta affrontando con profonda attenzione e crescente preoccupazione la situazione legata alla chiusura dell’ufficio postale, un servizio essenziale per la comunità locale. Questo disagio sta avendo un impatto significativo, in particolare sugli anziani e sulle famiglie, che si trovano a fare i conti con difficoltà quotidiane. Il Sindaco, sensibile alle esigenze dei cittadini, sta mobilizzando ogni risorsa possibile e intraprendendo tutte le azioni necessarie per sollecitare le autorità competenti a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, rispettando le scadenze originariamente previste.

In un gesto concreto di impegno, questa mattina, 22 agosto 2025, è stata inviata una lettera ufficiale al Direttore di Filiale Giuseppe Fusco e alla Responsabile Operativa Chiara Cariglia, come ulteriore sollecito per accelerare il processo. Nella missiva, il Sindaco esprime la sua ferma intenzione di voler riconsiderare la decisione, sottolineando l’urgenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e tutelare i bisogni primari della cittadinanza. La lettera rappresenta un appello accorato e fiducioso, nella speranza che il problema venga risolto al più presto.