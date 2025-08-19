Cinquefrondi, grande partecipazione per la serata di intitolazioni in memoria di Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce

StrettoWeb

Domenica scorsa, nella suggestiva cornice dell’ex Piazza Municipio, a Cinquefrondi, si è tenuta una serata all’insegna della memoria e della gratitudine, che ha visto la partecipazione sentita della cittadinanza e la commozione delle famiglie dei compianti Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce. La serata, dal titolo “Risonanze nel Tempo – Un viaggio tra Musica, Emozione e Memoria”, è stata arricchita da uno spettacolo musicale intenso, con musiche originali e rivisitazioni curate da Maria Angela Ciurleo, accompagnata dal Quartetto Corde Rosa e dal batterista Salvatore Lombardo.

Nel corso dell’evento, si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione del Palazzo Municipale a Raffaele Manferoce, figura di riferimento per la comunità, e della nuova piazza, un tempo area incolta e fangosa, oggi riqualificata e restituita alla cittadinanza, a Pippo Tropeano, anch’egli ricordato con profonda stima e affetto. La presenza delle famiglie Tropeano e Manferoce ha reso la serata ancor più intensa e partecipata, testimoniando quanto forte e vivo sia il legame tra la comunità e chi ha lasciato un segno indelebile nella storia del paese.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Viviamo Cinquefrondi, con l’intento di valorizzare la memoria collettiva e restituire dignità e significato ai luoghi simbolo del nostro vivere quotidiano.