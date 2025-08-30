Chiusura Curve, rifiuti del sindaco e veleni. Ma il Cosenza fa la vittima: “dispiace per queste polemiche, qualcuno boicotta”

StrettoWeb

Il Cosenza fa la vittima. Mentre la piazza continua – giustamente – a contestare, a tenere le distanze ben lontane, a chiedere l’uscita di scena di Guarascio, il club tenta di ammorbidire la situazione, invitando le istituzioni allo stadio per il primo match interno stagionale, contro la Salernitana. Invito che il sindaco Caruso ha decisamente rifiutato, motivandolo in modo abbastanza chiaro e netto. In tutto questo mare di polemiche, che ormai vanno avanti da molto tempo, la società diffonde un comunicato ufficiale recitando – appunto – il ruolo della vittima.

“Dispiace molto – si legge – che si inneschino polemiche poco prima di una partita delicata e con una squadra che sta dando il massimo, lavorando duramente, con impegno e tanto entusiasmo. Dispiace non poco, perché sembra che il calcio – che è ciò di cui dovremmo parlare – sia passato in secondo piano rispetto ad altre tematiche ed argomenti che facciamo fatica a comprendere, partendo dalla questione della chiusura delle curve. Una decisione momentanea, presa al fine di razionalizzare i costi e gli spazi, che non potevamo più rinviare. Di certo, non c’è nessun affronto alla tifoseria e chissà quale altro obiettivo nascosto.

Gestire una società comporta responsabilità e, tra queste, c’è quella di far quadrare i bilanci, soprattutto in un momento in cui, pubblicamente, qualcuno è impegnato a boicottare la nostra campagna marketing e di sponsorizzazione (ma, a questo modus operandi, al limite della legalità, che va palesemente contro il Cosenza e contro i colori che ci si vanta di amare, sarà il tempo a dare le dovute risposte)”.

La proposta: maxi schermi fuori dallo stadio

“Per il resto, proprio per dimostrare che non abbiamo niente contro nessuno, potremmo pensare, ad esempio, di installare, in futuro, dei maxi schermi fuori dallo stadio per coloro i quali non vorranno tifare dell’interno. Noi, sia chiaro, vorremmo tutti al San Vito-Marulla, ma lanciamo questa proposta perché consapevoli che la squadra, oggi, ha bisogno del sostegno e del calore di tutti i tifosi, mettendo da parte ogni tipo di pregiudizio che, con il calcio e con lo sport, non ha nulla a che vedere. Il Cosenza rimane un bene di tutti ed ora è il momento del calcio, del tifo e di pensare ad affrontare il campionato, che è ciò che la società sta facendo, con una rosa, ancora in fase di allestimento, che sarà sicuramente degna del buon nome e della storia di questa maglia” si chiude la nota.