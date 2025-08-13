Centrale Operativa dell’Asp di Crotone, un anno di attività e 888 pazienti presi in carico

StrettoWeb

Da maggio 2024, la centrale operativa territoriale di Crotone ha preso in carico 888 pazienti, assicurando un rapido inserimento nel percorso assistenziale più appropriato e favorendo la continuità tra ospedale e territorio. La maggior parte delle segnalazioni è pervenuta dal reparto di ortopedia, seguito da medicina generale, oncologia e geriatria. L’equipe, oggi composta da cinque infermieri e un operatore socio-sanitario, sarà a breve potenziata con l’inserimento di un assistente sociale e con il supporto di un medico, al fine di garantire una valutazione multidimensionale e multiprofessionale delle esigenze di ogni paziente.

“I dati del primo anno – afferma Calamai – confermano l’efficacia del modello adottato. La Cot di Crotone garantisce cure integrate e di qualità, mettendo al centro la persona e valorizzando il lavoro di squadra e la sinergia con il territorio”.