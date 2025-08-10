Catona, successo per l’evento “Difesa e Armonia – Shorinji Kempo” alla Notte Bianca dello Sport

StrettoWeb

Si è svolto ieri 8 agosto 2025 sul lungomare di Catona l’evento denominato “Difesa e Armonia – Shorinji Kempo” organizzato dall’ASD Shorinji Kempo Reggio Calabria, in occasione della Notte Bianca dello Sport promossa da AiCS Reggio Calabria e AiCS Calabria. Sensei Pietro D’Angelo, Branch Master S.K. Villa San Giovanni, e Sensei Domenico Mollura, Branch Master S.K. Reggio Calabria, hanno svolto un allenamento “tipo” della disciplina, che prevede, dopo una fase di attivazione neuromuscolare comunemente chiamato “riscaldamento”, lo studio di basi ed applicazioni di tecniche, nonché più dimostrazioni di randori (combattimento libero). Non sono mancati coloro che, incuriositi dalla disciplina, sono saliti sul tatami per provare l’efficacia delle tecniche spiegate.

Grande partecipazione c’è stata da parte di due associazioni di Shorinji Kempo provenienti dalla dirimpettaia città di Messina, S.K. Messina Nord di Sensei Antonello Bertuccelli e S.K. ME-Soprano di Sensei Antonio Previti, che hanno preso parte e contributo alla riuscita dell’evento con la loro presenza e quella dei loro allievi.

Fondato in Giappone nel 1947 da Doshin So, lo Shorinji Kempo è la via per “sviluppare gli individui”, che tramite la filosofia, le tecniche e il sistema educativo tende a formare persone per una società fiduciosa in se stessa, coraggiosa, vigorosa e caritatevole. Info e contatti sui canali social.