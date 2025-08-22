Catona, momento di festa sul Lungomare: balli e attività sotto le stelle nella piazza “Domenico e Chiara”

StrettoWeb

Giovedì 21 agosto nella cornice dello Stretto, sul Lungomare di Catona, si è ballato sotto le stelle nella Piazza ‘Domenico e Chiara’. All’interno del percorso di animazione territoriale, la serata organizzata dall’Associazione Nuova Solidarietà ODV – in collaborazione con le ASD “Vivir mi vida”, “Cuban dance” e DJ Albertigo – ha visto una numerosa partecipazione della comunità. Tutti, dai balli di coppia ai balli sociali, al travolgente ritmo caraibico, sono stati coinvolti dai maestri Noemi, Carmelo e Alberto.

Un’ulteriore occasione per promuovere un’attività che l’associazione offre tutto l’ anno perché la cura di sé è anche cura dell’altro. Il movimento aumenta il buonumore e riduce lo stress, ma soprattutto costruisce relazioni che favoriscono la formazione di una comunità. Ed è questa la mission di Nuova Solidarietà, contribuire alla costruzione di una comunità più coesa, dove tutti sono responsabili di tutti.