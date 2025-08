Catona, nasce “Dopo di noi”: una casa green per le persone con disabilità | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Si è tenuta nella mattinata odierna, martedì 5 agosto, presso via Garibaldini nel quartiere di Catona, Reggio Calabria, l’inaugurazione della struttura “Dopo di noi”, dedicata a persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare. La realizzazione rientra nell’ambito del progetto “Start: verso l’autonomia” che rientra nell’intervento “Dopo di noi” (Legge n. 112/2016, annualità 2016, 2017 e 2018). L’obiettivo è quello di creare un’esperienza di co-housing inclusiva che promuova l’unione, la condivisione e il sostegno reciproco tra partecipanti con vari livelli di abilità e di autonomia domestica.

Si punta così a favorire l’autonomia delle persone con disabilità consentendo loro di trascorrere del tempo fuori dall’ambiente quotidiano, a promuovere la coabitazione come esperienza di apprendimento, coinvolgendo i partecipanti in attività domestiche e organizzative, a favorire la connessione, l’integrazione e la condivisione reciproca tramite varie attività come escursioni, laboratori creativi e serate di intrattenimento.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore comunale al Welfare Lucia Nucera, il dirigente del settore Welfare Francesco Barreca, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, il dirigente del settore Lavori pubblici Bruno Doldo e il dott. Piero Siclari, referente dell’Associazione “Piccola Opera Papa Giovanni onlus”, in qualità di ente capofila dell’ATS aggiudicataria dell’intervento co-progettato e gestito in convenzione con il Comune.

L’intervento è stato attuato attraverso 570.000 euro derivanti dal Pon Metro per il recupero della struttura con efficientamento energetico e rigenerazione urbana delle aree esterne. Installato il cappotto esterno di ultima generazione, infissi in pvc con sistema di apertura elettronica, riqualificati gli impianti idrico, elettrico, di fornitura dell’acqua calda con pannelli solari.