Catanzaro, i vincitori dello Slalom di Settingiano 

Si è svolta oggi domenica 2 agosto la prima edizione dello slalom di Settingiano. La Scuderia Aspromonte ha onorato l’inedita gara catanzarese, schierando ai nastri di partenza i suoi portacolori. Il fuoriclasse reggino Francesco Crucitti ha portato al successo la sua Peugeot 106 in classe N 1600. Trionfo anche per il fortissimo Luigi Molinetti in classe RS 1600 con la sua Peugeot 106, mentre Michael Lombardo si è piazzato terzo. Grande risultato anche per il locale Giovanni Aloi, che si è imposto in A 1150 su Fiat Cinquecento.

Costretto purtroppo al ritiro il veterano Rocco Musolino. Soddisfattissimo il presidente Lello Pirino, che augura a tutti buone vacanze in vista della pausa estiva. Restate però sintonizzati perché a breve sarà comunicato il nuovo evento targato Scuderia Aspromonte.