Catanzaro, ufficiale un giocatore in prestito dalla Serie A

StrettoWeb

Il Catanzaro continua a muoversi in entrata. Sempre ingressi chirurgici, perlopiù giovani, al netto di Di Chiara e Bettella. L’ultimo annuncio, per ora, è quello di Alphadjo Cissè, classe 2006 proveniente in prestito. “US Catanzaro comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Hellas Verona fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alphadjo Cissè”.

Chi è Alphadjo Cissè

“Di origini guineane, nato a Treviso nel 2006, Cissè si è messo in luce nelle formazioni giovanili del club scaligero, dimostrando grande personalità e qualità tecniche che lo hanno portato a coronare il percorso di crescita con l’esordio in Serie A nella stagione 2023/2024”.