Catanzaro, ora è ufficiale: Bonini ceduto all’Almeria, grande plusvalenza per il club

Ora è ufficiale: il Catanzaro cede Bonini all’Almeria. Il difensore goleador, grande protagonista dell’ultima annata, va in Spagna. Prelevato dall’Entella per qualche centinaio di migliaio di euro, è stato ceduto per 3,5 milioni di euro. Grande plusvalenza per il club di Floriano Noto.

La nota ufficiale

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Federico Bonini all’Unión Deportiva Almería, club spagnolo militante nella Segunda División. Arrivato in giallorosso nella stagione 2023/2024, Bonini ha dimostrato dedizione e grande spirito di squadra, offrendo un contributo prezioso sia dentro che fuori dal campo. La società ringrazia Federico per il lavoro svolto con la maglia delle Aquile e gli rivolge un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura professionale” si legge nella nota.