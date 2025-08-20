Catanzaro, si stringe il cerchio sull’attaccante? Ora c’è un nome in pole

StrettoWeb

Interventi strategici, una cessione importante, qualche colpo esperto ma – come sempre negli ultimi anni – poche rivoluzioni. Il Catanzaro continua nella politica dei piccoli (e saggi) passi sul calciomercato, strategia che ha pagato, considerando il cammino lineare in campo e fuori in fatto di continuità. A qualche settimana dalla chiusura della sessione estiva, però, il club non ha concluso il suo lavoro. Tra i reparti maggiormente attenzionati c’è – e ormai non è un mistero – l’attacco, soprattutto alla luce di una cessione di Biasci che rimane in dubbio da tempo. Prima parte, poi no, poi sì, poi no.

La sua posizione resta incerta e per questo la società è pronta a cautelarsi con un sostituto importante, forse anche un po’ diverso nelle caratteristiche. Non una vera e propria prima punta, una ariete d’area, ma piuttosto un attaccante mobile, rapido, che giri intorno al centravanti, ovviamente capitan Iemmello. Nel novero dei nomi, nelle indiscrezioni di questi giorni, c’è anche quello di Kevin Lasagna, ex Udinese ora all’Hellas Verona e con qualche presenza in Nazionale.

Dove può giocare nel 4-2-3-1 di Aquilani

Oggi, il nome di Lasagna sembra uno di quelli più concreti, nonostante la concorrenza. 33enne, Lasagna potrebbe ricoprire diversi ruoli nel 4-2-3-1 di Aquilani. Possente e “pesante”, ma veloce, va a nozze in campo aperto, quando c’è da attaccare la profondità. Oltre che prima punta, può anche ricoprire il ruolo di seconda punta o esterno.