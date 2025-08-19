Catanzaro, si parte! Domenica la prima di campionato contro il Sudtirol: al “Ceravolo” parte la prevendita, info e prezzi

StrettoWeb

Si parte, anche in campionato. A una settimana dal match di Coppa Italia perso a Sassuolo, e a qualche mese dalla seconda finale playoff per la Serie A sfiorata, il Catanzaro riparte dal torneo cadetto. La prima è in casa, al “Ceravolo”, contro il Sudtirol. La gara, che si giocherà domenica sera alle ore 21, segna anche il ritorno di Aquilani in una panchina di Serie B dopo l’anno sabbatico successivo a quello di Pisa. Da parte dei tifosi giallorossi, ovviamente, c’è curiosità per capire il nuovo assetto e atteggiamento della squadra, al terzo allenatore diverso negli ultimi tre anni.

“La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Catanzaro-Sudtirol, in programma alle ore 21:00, di domenica 24/08/2025, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 1ª giornata della Serie BKT 2025/26. La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT”, si legge in una nota ufficiale.

“La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di oggi, martedì 19/08/25, secondo le modalità operative sotto riportate:

On line: uscatanzaro1929.ticketone.it

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

Botteghino: – ven. 22/08 (10–18) – sab. 23/08 (10:18) – dom. 24/08 (12:00 – inizio gara)”.

I prezzi

Curva Est Ospiti​: ​€ 17,50​

Curva Ovest M.C.: ​​€ 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”: ​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est​​: € 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014.

Altre info

“Le persone con disabilità che hanno completato la procedura di pre-accreditamento nei giorni scorsi riceveranno un codice di “stampa biglietto”. A partire da giovedì, sul sito ufficiale www.uscatanzaro.it sarà disponibile un link predisposto da TicketOne, attraverso il quale sarà necessario compilare un modulo ed inserire il codice ricevuto. Questa procedura, di cui forniremo maggiori dettagli nei prossimi giorni, dovrà essere ripetuta in occasione di ogni gara casalinga.

In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Bolzano. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente. Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo. Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929″.