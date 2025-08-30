Catanzaro, secondo pari consecutivo: 0-0 soporifero a La Spezia. Ma intanto arriva l’attaccante

Secondo pari consecutivo per il Catanzaro, che sembra iniziare la stagione come la scorsa. Come un motore diesel, senza vittorie e senza sconfitte. Dopo l’1-1 in casa contro il Sudtirol, a La Spezia finisce 0-0. Solidità difensiva, per gli uomini di Aquilani, ma anche scarsa verve verso la porta avversaria. Evidente la necessità di un rinforzo in attacco, dopo l’ufficialità di Di Francesco. E’ stato infatti annunciato Luca Pandolfi. “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte” si legge nella nota ufficiale.
La partita
Primo tempo soporifero. Poche le occasioni, due gialli nei primi minuti e buone iniziative del Catanzaro, senza però un seguito concreto in termini di occasioni. Stesso discorso anche sul fronte Spezia. Ne esce fuori un primo tempo senza reti. Non va meglio nella ripresa. Girandola dei cambi, quasi nessuna emozione (al netto di una occasione fallita da Cissé) e gara che scivola via così fino al triplice fischio.
Risultati Serie B, 2ª giornata
Venerdì 29 agosto
Ore 20.30
Reggiana-Empoli 3-1
Sabato 30 agosto
Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia 0-0
Mantova-Pescara 2-1
Ore 21.00
Cesena-Entella 1-1
Palermo-Frosinone 0-0
Spezia-Catanzaro 0-0
Domenica 31 agosto
Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria
Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino
Classifica Serie B
- Cesena 4
- Frosinone 4
- Venezia 4
- Palermo 4
- Modena 3
- Carrarese 3
- Reggiana 3
- Monza 3
- Empoli 3
- Mantova 3
- Entella 2
- Juve Stabia 2
- Catanzaro 2
- Sudtirol 1
- Spezia 1
- Bari 0
- Padova 0
- Avellino 0
- Sampdoria 0
- Pescara 0
Prossimo turno Serie B, 3ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20.30
Avellino-Monza
Sabato 13 settembre
Ore 15.00
Juve Stabia-Reggiana
Modena-Bari
Padova-Frosinone
Pescara-Venezia
Ore 17.15
Catanzaro-Carrarese
Ore 19.30
Sampdoria-Cesena
Domenica 14 settembre
Ore 15.00
Entella-Mantova
Ore 17.15
Südtirol-Palermo
Ore 19.30
Empoli-Spezia