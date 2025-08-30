Catanzaro, secondo pari consecutivo: 0-0 soporifero a La Spezia. Ma intanto arriva l’attaccante

Dopo l'1-1 in casa contro il Sudtirol, a La Spezia finisce 0-0. Solidità difensiva, per gli uomini di Aquilani, ma anche scarsa verve verso la porta avversaria

Spezia-Catanzaro
Secondo pari consecutivo per il Catanzaro, che sembra iniziare la stagione come la scorsa. Come un motore diesel, senza vittorie e senza sconfitte. Dopo l’1-1 in casa contro il Sudtirol, a La Spezia finisce 0-0. Solidità difensiva, per gli uomini di Aquilani, ma anche scarsa verve verso la porta avversaria. Evidente la necessità di un rinforzo in attacco, dopo l’ufficialità di Di Francesco. E’ stato infatti annunciato Luca Pandolfi. “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte” si legge nella nota ufficiale.

La partita

Primo tempo soporifero. Poche le occasioni, due gialli nei primi minuti e buone iniziative del Catanzaro, senza però un seguito concreto in termini di occasioni. Stesso discorso anche sul fronte Spezia. Ne esce fuori un primo tempo senza reti. Non va meglio nella ripresa. Girandola dei cambi, quasi nessuna emozione (al netto di una occasione fallita da Cissé) e gara che scivola via così fino al triplice fischio.

Risultati Serie B, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 20.30
Reggiana-Empoli 3-1

Sabato 30 agosto

Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia 0-0
Mantova-Pescara 2-1

Ore 21.00
Cesena-Entella 1-1
Palermo-Frosinone 0-0
Spezia-Catanzaro 0-0

Domenica 31 agosto

Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria

Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino

Classifica Serie B

  1. Cesena 4
  2. Frosinone 4
  3. Venezia 4
  4. Palermo 4
  5. Modena 3
  6. Carrarese 3
  7. Reggiana 3
  8. Monza 3
  9. Empoli 3
  10. Mantova 3
  11. Entella 2
  12. Juve Stabia 2
  13. Catanzaro 2
  14. Sudtirol 1
  15. Spezia 1
  16. Bari 0
  17. Padova 0
  18. Avellino 0
  19. Sampdoria 0
  20. Pescara 0

Prossimo turno Serie B, 3ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20.30
Avellino-Monza

Sabato 13 settembre

Ore 15.00
Juve Stabia-Reggiana
Modena-Bari
Padova-Frosinone
Pescara-Venezia

Ore 17.15
Catanzaro-Carrarese

Ore 19.30
Sampdoria-Cesena

Domenica 14 settembre

Ore 15.00
Entella-Mantova

Ore 17.15
Südtirol-Palermo

Ore 19.30
Empoli-Spezia

