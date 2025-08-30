Catanzaro, rottura della condotta idrica: interruzione della distribuzione dell’acqua. La zona interessata

StrettoWeb

“Per improvvisa ed imprevedibile rottura della condotta idrica di distribuzione su viale De Filippis e consentire la sua riparazione sarà necessario interrompere la fornitura da incrocio via Paolo Orsi. I lavori di riparazione sono in corso. Zone interessate: da incrocio via Paolo Orsi a viale De Fillipis, via Marafioti, via Gariano compreso traverse e zone limitrofe. Si prevede di ripristinare il servizio nel primo pomeriggio”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Catanzaro in merito all’interruzione della fornitura idrica su viale De Filippis per la rottura della condotta idrica di distribuzione.