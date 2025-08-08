Catanzaro, una rete al Fasano. E Liberali è ufficiale: colpo dal Milan a titolo definitivo

StrettoWeb

Una vittoria di misura, con una sola rete, per regolare il Fasano. Finisce 1-0 il test congiunto tra il Catanzaro e i pugliesi, che militano in Serie D. Un’autorete premia i ragazzi di Aquilani, che aveva schierato la seguente formazione: Pigliacelli, Antonini, Brighenti, Di Chiara, Favasuli, Petriccione, Rispoli, D’Alessandro, Buso, Iemmello, Pittarello. La notizia più importante, però, in realtà è una conferma: l’ufficialità per Liberali.

La nota ufficiale

Colpo in prospettiva dal Milan per i giallorossi. “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Liberali, trequartista classe 2007 proveniente dall’AC Milan. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi per i prossimi quattro anni” si legge nella nota ufficiale.

“Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Liberali si è distinto nella scorsa stagione con la formazione Primavera del Milan, collezionando 31 presenze e 7 gol. Inoltre ha fatto esperienza in Serie C con il Milan Futuro (10 presenze), coronando un percorso di crescita importante con la convocazione e l’esordio da titolare nella prima squadra del Milan, in occasione della partita celebrativa per i 125 anni del club contro il Genoa. Liberali ha maturato una buona esperienza anche in maglia azzurra con 54 presenze tra Under 15 e Under 19”.