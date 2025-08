Catanzaro si prepara al concerto di Serena Brancale: ad aprire il live Januaria Carito

StrettoWeb

Ad aprire il concerto gratuito di Serena Brancale, domani sera, mercoledì 6 agosto, nell’area Porto di Catanzaro, sarà un momento musicale pensato per offrire una vetrina ai talenti della città all’interno di una serata che si preannuncia partecipata e ricca di emozioni. Salirà sul palco, alle ore 21, Januaria Carito, cantautrice catanzarese, classe 1988, recentemente anche tra i protagonisti di “Like A Star”, il talent musicale condotto da Amadeus sul canale Nove. Januaria, nell’ambito del suo tour estivo, prenderà parte ad un appuntamento prestigioso, pronta a stupire il pubblico con la sua energia contagiosa, la sua voce potente e la capacità di emozionare.

Le parole dell’assessore Monteverdi

“L’amministrazione comunale ha voluto impreziosire il concerto di Serena Brancale con una finestra dedicata agli artisti catanzaresi, lungo una programmazione estiva che coniuga gli eventi di respiro nazionale con le iniziative che promuovono i talenti del territorio”, commenta l’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi. “Lo abbiamo fatto in occasione dei live di Catanzaro street wave sul lungomare, lo faremo anche per il contest Catanzaro Sound, in programma il 28 e 29 agosto al Parco Gaslini, sempre con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita culturale e offrire nuovi stimoli per la socialità e l’aggregazione. Con Januaria Carito sarà, quindi, un bel momento per valorizzare l’identità catanzarese e il senso di comunità”.

L’amministrazione comunale ricorda che, per agevolare l’accesso all’area del Porto, oltre al parcheggio custodito dell’Area Teti, saranno disponibili le navette Amc, andata e ritorno, a partire dalle ore 19, dall’ampio spazio del Poligiovino.