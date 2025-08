Catanzaro, il numero degli abbonamenti dopo le prime due fasi. Ora spazio alla vendita libera: le info

StrettoWeb

Sono 4.223 i vecchi abbonati che, dopo la fase 1 e la fase 2, hanno rinnovato l’abbonamento del Catanzaro, in vista della nuova stagione. Così la società giallorossa informa i propri sostenitori sui numeri raggiunti dopo le prime due fasi, riservate ai vecchi abbonati. Da oggi prende il via la vendita libera che prevede sempre “la possibilità di sottoscrizione delle tessere sia al botteghino (aperto da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13) che on line (all’indirizzo uscatanzaro1929.ticketone.it). Il botteghino è l’unico canale presso cui sarà possibile usufruire dello sconto “family”. Si ricorda che l’importo dell’abbonamento si può dilazionare in 10 rate al botteghino e in tre rate on line tramite PayPal”.

