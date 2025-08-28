Catanzaro: non si fermano all’alt e tentano di investire i carabinieri, arrestati. Unarma: “professionalità e coraggio dei militari dell’Arma”

StrettoWeb

Il Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri UNARMA Calabria, Fabio Riccio, esprime il più vivo apprezzamento e profonda gratitudine al Comandante della Stazione Carabinieri di Catanzaro-Lido e a tutti i militari dipendenti, per la brillante operazione condotta nella giornata di ieri. Durante il servizio, i militari hanno arrestato due soggetti già noti, in possesso di cocaina rinvenuta sia nell’auto che nel giardino dell’abitazione: i due, nel tentativo di sottrarsi al controllo, non si sono fermati all’alt e hanno tentato di investire i Carabinieri, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità.

“Questi sono i veri eroi dell’Arma dei Carabinieri”

Riccio dichiara: “questi sono i veri eroi dell’Arma dei Carabinieri. Uomini che, con professionalità, coraggio e dedizione, affrontano un doppio rischio: quello operativo sul campo e quello derivante dalla mancanza di regole di ingaggio chiare. Inseguire o non inseguire? Fermare o non fermare? Parlare o osservare il silenzio? Sono interrogativi che oggi rendono ogni decisione ancora più delicata e gravosa. Ebbene, i Carabinieri di Catanzaro-Lido, come i colleghi in tutta Italia, ogni giorno scelgono senza alcun dubbio da che parte stare: dalla parte dei cittadini, mettendo a repentaglio in maniera sconsiderata la propria incolumità e correndo perfino il rischio di essere ingiustamente accusati”.

Riccio continua: “oggi, più che mai, è indispensabile che la politica e la gerarchia mostrino riconoscenza concreta: questi militari devono essere premiati, sostenuti e motivati. Sono professionisti maturi, consapevoli dei rischi reali e sempre pronti a proteggere la comunità. Meritano di essere valorizzati non soltanto per i risultati ottenuti, ma per l’esempio quotidiano che offrono di senso del dovere, responsabilità e dignità istituzionale”. Riccio conclude: “questo comunicato sarà portato all’attenzione dell’Onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, da sempre molto vicina alle Forze dell’Ordine, affinché possa farsi interprete delle istanze rappresentate e attivarsi per garantire non solo tutela, ma anche una concreta riconoscenza premiale nei confronti di chi ogni giorno serve lo Stato con sacrificio e dedizione”.