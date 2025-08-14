Catanzaro, i convocati di Aquilani per la partita di Coppa Italia a Sassuolo

Esordio ufficiale per il Catanzaro, domani di scena a Sassuolo per la Coppa Italia. Con il mercato ancora aperto, e con una tifoseria curiosa di capire come sarà questa stagione – dopo due finali playoff sfiorate di fila – l’obiettivo è quantomeno provare a ripetersi.
Questi i convocati del tecnico Aquilani per la partita:
- PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
- DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 33. Paura, 62. Frosinini
- CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 27. Favasuli, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse
- ATTACCANTI: 7. Volpe, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 28. Biasci, 45. Buso, 61. Seha, 77. D’Alessandro