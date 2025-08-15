Catanzaro, esordio ufficiale con sconfitta: il Sassuolo vince 1-0 in Coppa Italia

StrettoWeb

Si conclude subito l’avventura del Catanzaro in Coppa Italia, eliminato dal Sassuolo. 1-0 il risultato finale, per via della rete di Doig. Si trattava dell’esordio ufficiale dei giallorossi e di Aquilani, alla prima in panchina dopo l’approdo nella casa della Aquile di questa estate.

La partita

Mister Aquilani punta sul 4-2-3-1: subito dentro Liberali, che con Nuamah e Rispoli conclude il tridente dietro l’unica punta, capitan Iemmello. C’è anche Di Chiara, tra i nuovi acquisti, schierato nei quattro dietro, mentre Bettella è in panchina. Primo tempo soft, in avvio, con una fase di studio a cui seguono le iniziative del Sassuolo, che col passare dei minuti comincia a prendere campo e a rendersi pericoloso. Prime chance con Doig e Laurienté, con il primo che poi – alla mezz’ora – riesce a siglare il gol del vantaggio, servito da Berardi. Non grandi occasioni per il Catanzaro, al netto di una punizione di Di Chiara, che non crea grandi pericoli. Il primo tempo si chiude quindi così, sull’1-0 neroverde.

Ripresa che continua sulla falsariga del primo tempo. Più pericoloso il Sassuolo, anche se il Catanzaro prova a farsi vedere con Rispoli e Iemmello. Sempre molto attivi Laurienté e Doig, ma la girandola dei cambi scompagina i ritmi di gara, che alla fine si conclude senza altri sussulti e gol. Finisce 1-0. Termina subito l’avventura in Coppa Italia del Catanzaro, pronto però all’esordio in Serie B.

Il tabellino

Marcatori: 32’ pt Doig (S)

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone (38’ st Iannoni), Boloca (22’ st Lipani), Ghion (15’ st Pinamonti), Berardi, Laurienté (22’ st Pierini), Fadera (15’ st Vopato)

A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Candé, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez

All. Grosso

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Frosinini, Brighenti (37’ st Bettella), Antonini, Di Chiara (37’ st Favasuli); Petriccione (12’ st Pittarello), Pontisso; Liberali (12’ st D’Alessandro), Rispoli, Nuamah (46’ st Buso); Iemmello

A disposizione: Marietta, Borrelli, Bashi, Volpe, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cisse

All. Aquilani

Arbitro: Turrini

Assistenti: Catallo – Monaco

IV uomo: Sacchi

VAR: Paterna

Ass. VAR: Prontera

Recupero: 3′ PT, 5′ ST

Angoli: Sassuolo 8, Catanzaro 3