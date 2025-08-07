Catanzaro, è già tempo di campo (in attesa di Liberali e Bonini): le info sulla prevendita per il match di Coppa a Sassuolo

StrettoWeb

E’ già tempo di campo. Venerdì 15 agosto alle ore 18.30, giorno di Ferragosto, inizierà ufficialmente la stagione del Catanzaro, con il primo impegno: la Coppa Italia in casa del Sassuolo, nel frattempo promossa in Serie A ma battuta in Emilia in una delle ultime partite della scorsa annata. Sarà difatti il primo impegno per Aquilani, che ha sostituito Caserta in panchina. Il tecnico spera in importanti novità di mercato, in quest’ultima fase della sessione: c’è attesa – e fiducia – per Liberali, che vuole il Catanzaro ma che ancora non ci può approdare per via della frenata imposta dal Milan e dell’inserimento del Torino; si aspetta poi l’ufficialità per la cessione di Bonini all’Almeria, che permetterà alla società di Noto di incassare 3,5 milioni di euro circa.

Il comunicato ufficiale del Sassuolo

Intanto, tornando al match di Coppa a Sassuolo, domani – venerdì 8 agosto alle ore 10 – apre la prevendita. Di seguito il comunicato ufficiale dei neroverdi:

“In merito alla gara Sassuolo-Catanzaro, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 25/26, in programma venerdì 15 agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei tagliandi sarà attiva dalle ore 10 di venerdì 8 agosto online su ticket.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e presso i punti vendita abilitati VivaTicket (clicca qui per scoprire il punto vendita più vicino).

Dalle ore 16.30 del giorno gara sarà possibile acquistare i biglietti del match anche presso la biglietteria del Mapei Stadium, dove saranno sottoscrivibili anche gli abbonamenti (si specifica che non saranno invece in vendita biglietti di Sassuolo-Napoli).

Si ricorda che l’abbonamento 2025/26 al Sassuolo Calcio garantirà l’accesso al Mapei Stadium anche per la gara Sassuolo-Catanzaro. Per accedere al Mapei Stadium gli abbonati dovranno mostrare la propria SassuoloCard e il tagliando segnaposto rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento. Essendo aperto il solo settore di Tribuna Ovest, chi possiede un abbonamento in settori differenti potrà accedere in Tribuna Ovest Inferiore (settori E o G) e sistemarsi nei posti liberi. Per gli abbonati in Tribuna Ovest Inferiore per questa gara non è garantito il posto indicato nel proprio segnaposto.

Saranno disponibili esclusivamente biglietti nei seguenti settori:

Tribuna Ovest Inferiore: prezzo unico a Euro 10 (esclusi i diritti di prevendita)

Tribuna Nord (Settore Ospiti): prezzo unico a Euro 10 (esclusi i diritti di prevendita)

I bambini nati dopo il 2021 (compreso) possono entrare allo stadio gratuitamente senza assegnazione di posto, purché siano accompagnati da uno spettatore adulto.

Si comunica inoltre che, solo in occasione della suddetta partita, esclusivamente per i tifosi che si recheranno allo stadio sarà disponibile, fino ad esaurimento posti, il park B (Piazzale Luigi del Grosso – accesso da via Duo).

La vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19:00 di giovedì 14 agosto: il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti. Si informa inoltre che l’area di parcheggio esclusivamente riservata ai tifosi ospiti è collocata in Viale Felice Romano. I tifosi ospiti sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro. Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento”.