Catanzaro, il Comune scende in campo contro il virus “West Nile”. Disinfestazione straordinaria: il calendario con date, luoghi e orari

L’Amministrazione comunale di Catanzaro, assessorato all’Ambiente, avvierà, dalle prime ore del prossimo 8 agosto, un piano straordinario di disinfestazione mirata, al fine di contrastare la presenza delle zanzare portatrici del virus “West Nile”. ’intervento è stato disposto in via precauzionale e preventiva, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute e dalle Autorità sanitarie competenti, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitaria per tutta la cittadinanza. Per la migliore efficacia nel tempo degli interventi, i cittadini sono invitati a evitare, per quanto possibile, la formazione di ristagni di acqua e l’accumulo di rifiuti all’interno o nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

In più, durante le operazioni di disinfestazione, si raccomanda, in via precauzionale, di tenere le finestre chiuse; tenere in casa gli animali domestici; non sostare in ambienti aperti e per le 2 ore successive alla disinfestazione; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e le piantagioni ortofrutticole, evitando comunque il consumo dei prodotti, se non opportunamente lavati, nelle 48 ore successive alla disinfestazione.

Calendario e programma

Di seguito, il programma degli interventi previsti sul territorio comunale.

Giorno 8 agosto – dalle ore 00:05 alle ore 06:00

Zona SUD: Santa Maria; da viale Magna Grecia verso la stazione; Fortuna; Corvo; Pistoia; Aranceto; Lido (zona Corace – Porto – Giovino).

Giorno 9 agosto – dalle ore 00:05 alle ore 06:00

Zona EST: Siano; c.da S. Domenica; Sala; Campagnella; Cava – Santo Janni; Cava – Cuturella; Barone; Bellino.

Giorno 12 agosto – dalle ore 00:05 alle ore 06:00

Zona CENTRO: Centro storico; da Via Indipendenza a Bellavista; via Turco; via Carlo V; via XX settembre; viale dei Normanni; viale dei Bizantini; viale Brutium (fino all’incrocio Cassiodoro).

Giorno 13 agosto – dalle ore 00:05 alle ore 06:00

Zona NORD: S. Elia; Piterà; Pontegrande; Pontepiccolo; Bambinello Gesù; Vicenzale; Stadio; giardini S. Leonardo.

Giorno 18 agosto – dalle ore 00:05 alle ore 06:00

Zona OVEST: Gagliano; Materdomini; Cavita; rione De Filippis; via Lucrezia Della Valle; via Conti Falluc; Germaneto.