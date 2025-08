Catanzaro, commercio su aree pubbliche nella zona del “Ceravolo” durante le partite: pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi

StrettoWeb

Il settore Attività economiche, SUAP, Turismo e Transizione al digitale ha pubblicato l’avviso per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di otto posteggi, destinati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle zone limitrofe allo stadio comunale “Nicola Ceravolo”, in occasione delle giornate di campionato. Ne dà notizia l’assessore al ramo, Giuliana Furrer.

L’assegnazione del posteggio sarà valida esclusivamente per il torneo di calcio di serie “B”, in occasione delle partite casalinghe dell’US Catanzaro e non sarà in nessun caso prorogabile. La domanda di partecipazione, redatta tassativamente secondo il modello, allegato all’avviso e integrata dai documenti richiesti dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 14 agosto 2025 esclusivamente a mezzo di posta certificata.

L’avviso

L’avviso, unitamente alla modulistica, alle planimetrie degli spazi disponibili e ogni altra informazione utile sono visionabili e scaricabili al seguenti indirizzo link:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-assegnazione-8-posteggi-commercio-ambulante-giornate-di-campionato-catanzaro-calcio-aree-limitrofe-stadio-ceravolo/.