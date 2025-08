Il Catanzaro fa il colpo. Sì, ma in uscita: plusvalenza super per Bonini, che va in Spagna. E su Liberali…

StrettoWeb

Prelevato dalla Serie C, 9 gol, nomea di difensore-goleador e ora plusvalenza super. Il Catanzaro fa il colpo, in questo mercato estivo, ma in uscita: Federico Bonini si trasferisce in Spagna, all’Almeria (Seconda Divisione), per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Considerando l’acquisto dello scorso anno dall’Entella, per qualche centinaio di migliaio di euro, la plusvalenza è di circa 3 milioni di euro. Un vero e proprio colpo, linfa vitale in Serie B, per una società che si conferma lungimirante nonché abile nelle intuizioni di mercato futuristiche.

Le ultime su Mattia Liberali dal Milan

Si resta in attesa dell’ufficialità, così come si resta in attesa di novità sul sostituto: non è più un mistero, infatti, che il Catanzaro lo abbia individuato nel giovane Mattia Liberali. Ieri sarebbe dovuto essere il suo giorno, nel senso che sarebbe dovuto sbarcare in città, ma proprio ieri si è verificato uno stop improvviso alla trattativa col Milan. Si parla di un intromissione del Torino, che sarebbe scattato in pole, nonché di un ripensamento del club rossonero sulle condizioni della cessione. Da quanto trapela, però, il giocatore vorrebbe solo il Catanzaro, con cui ci sarebbe già il “sì” sulla parola.