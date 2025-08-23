Catanzaro, chiusura anticipata del Cimitero Urbano di Via Francesco Paglia per il match di Serie B contro il Sudtirol

StrettoWeb

In occasione della partita del campionato di Serie B US Catanzaro – Südtirol, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 presso lo stadio “Nicola Ceravolo”, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura anticipata del Cimitero Urbano di Via Francesco Paglia e delle attività commerciali presenti nel piazzale antistante.

La chiusura avverrà alle ore 18:00 di domenica 24 agosto, per consentire le operazioni di ordine e sicurezza pubblica connesse al regolare svolgimento della partita, in particolare per la gestione dei flussi di tifoserie e squadre e per l’utilizzo del piazzale Mons. Fiorentini come area riservata alla sosta dei pullman e delle vetture dei tifosi ospiti. Il provvedimento si rende necessario per tutelare l’incolumità dei cittadini, garantire l’accesso regolato agli spazi cimiteriali e assicurare il corretto deflusso dei tifosi.