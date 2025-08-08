Catanzaro, buone notizie per Liberali. E per l’attacco si sondano diversi profili | NOMI

StrettoWeb

Libera(li)zione. Liberali si libera. Buone notizie per il giovane difensore del Milan, che è vicino a diventare un nuovo giocatore del Catanzaro. La trattativa, dopo il sì tra le parti, aveva subito una frenata nei giorni scorsi, per i ripensamenti dei rossoneri e l’inserimento del Torino. Il giocatore, però, voleva i giallorossi e alla fine ha prevalso questa opzione. Con un compromesso: il Milan avrà una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita dei calabresi, nonché un bonus in caso di promozione in Serie A della società di Noto. Lieto fine, dunque, con il difensore che sostituirà Bonini, promesso sposo dell’Almeria. Una operazione che permetterà al Catanzaro di incassare 3,5 milioni.

Un buon gruzzoletto che garantirebbe un investimento per il reparto offensivo, dopo i movimenti esperti Di Chiara e Bettella tra esterni e difesa. La certezza, per il nuovo allenatore Aquilani, è sempre e solo Iemmello. Futuro in bilico per Biasci, che ha diverse sirene. In caso di partenza di quest’ultimo, partirebbe l’assalto a un nuovo attaccante, sempre nel segno della sostenibilità, della programmazione e con logica. Tra rumors, indiscrezioni, nomi veri o verosimili circolano anche profili di un certo livello. Da tempo, ad esempio, si parla di Mulattieri, già accostato al Catanzaro in altre sessioni, mentre nelle ultime ore sono spuntati quelli di Lasagna e Sibilli. Un altro nome nuovo, meno di grido ma abbastanza credibile, è Flavio Bianchi, svincolato dopo il fallimento del Brescia.

Oggi pomeriggio test contro il Fasano

Oggi pomeriggio, alle ore 18, test contro il Fasano, a una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Italia in casa del Sassuolo (il 15 agosto). “US Catanzaro 1929 comunica che, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, l’allenamento congiunto in programma oggi alle ore 18, presso il centro sportivo di località Giovino contro il Fasano, sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito ma a numero chiuso, ovvero consentito fino al raggiungimento della capienza massima della tribuna” si legge in una nota ufficiale.