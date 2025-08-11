Catanzaro, Bonini saluta così: “le emozioni vissute qui non le avevo mai provate in vita mia”

Federico Bonini, dopo un solo anno, ma intenso (36 presenze e 8 reti), dice addio al Catanzaro, passando all'Almeria, in Spagna

bonini catanzaro
StrettoWeb

Dopo i saluti ufficiali, con note stampa e trasferimenti, ora quelli sui social. Che poi sono i saluti veri, profondi, emozionanti. Federico Bonini, dopo un solo anno, ma intenso (36 presenze e 8 reti), dice addio al Catanzaro, passando all’Almeria, in Spagna. La cessione è avvenuta qualche giorno fa, ma ora il giocatore ha ringraziato società, città e tifoseria su Instagram. “È arrivato il momento di salutare questa maglia, questa città e tutte le persone straordinarie che ho incontrato nel mio percorso con questi colori fantastici. Grazie di cuore ai tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerci, nei momenti belli e in quelli difficili. Il vostro calore mi ha accompagnato in ogni istante, e non lo dimenticherò mai”.

“Un ringraziamento speciale va ovviamente alla società, per avermi dato questa opportunità, e soprattutto ai miei compagni di squadra: fratelli dentro e fuori dal campo. Le emozioni che ho vissuto qui non le avevo mai provate prima in vita mia. Voi, noi, il Catanzaro, resterete per sempre nel mio cuore”.

Ultimi approfondimenti di Sport