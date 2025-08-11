Catanzaro, Bonini saluta così: “le emozioni vissute qui non le avevo mai provate in vita mia”

StrettoWeb

Dopo i saluti ufficiali, con note stampa e trasferimenti, ora quelli sui social. Che poi sono i saluti veri, profondi, emozionanti. Federico Bonini, dopo un solo anno, ma intenso (36 presenze e 8 reti), dice addio al Catanzaro, passando all’Almeria, in Spagna. La cessione è avvenuta qualche giorno fa, ma ora il giocatore ha ringraziato società, città e tifoseria su Instagram. “È arrivato il momento di salutare questa maglia, questa città e tutte le persone straordinarie che ho incontrato nel mio percorso con questi colori fantastici. Grazie di cuore ai tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerci, nei momenti belli e in quelli difficili. Il vostro calore mi ha accompagnato in ogni istante, e non lo dimenticherò mai”.

“Un ringraziamento speciale va ovviamente alla società, per avermi dato questa opportunità, e soprattutto ai miei compagni di squadra: fratelli dentro e fuori dal campo. Le emozioni che ho vissuto qui non le avevo mai provate prima in vita mia. Voi, noi, il Catanzaro, resterete per sempre nel mio cuore”.