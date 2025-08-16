Catanzaro, aveva provocato un incendio distruggendo oltre 37.000 metri quadri di aree boschive: arrestato

StrettoWeb

Un 80enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Gimigliano (Catanzaro) per incendio boschivo aggravato in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro. L’indagine si riferisce ad un gravissimo incendio divampato il 20 luglio scorso nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano. Al termine delle operazioni di spegnimento, che hanno richiesto quasi due giorni di tempo da parte di assetti specializzati dei Vigili del fuoco e della protezione civile, erano stati distrutti oltre 37.000 metri quadri di aree boschive.

Le fiamme erano arrivate anche nei pressi della scuola elementare e di altre abitazioni, ma sono state contenute in tempo. I carabinieri hanno avviato le indagini, setacciando la zona e acquisendo immagini di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire alle cause dell’incendio. Proprio dalla visione di uno dei filmati gli investigatori sono risaliti al presunto piromane. L’uomo, pensionato residente a Gimigliano, sarebbe stato ripreso mentre appiccava il fuoco e successivamente identificato dai carabinieri.