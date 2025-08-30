Catanzaro, arriva anche l’ufficialità: ecco il colpo Di Francesco

StrettoWeb

L’indiscrezione, la trattativa, l’accordo lampo. Mancava praticamente solo l’ufficialità, anche se già il “sì” era noto, confermato anche dalle parole di Aquilani di ieri. Ora è arrivato pure l’annuncio: Federico Di Francesco è un nuovo giocatore del Catanzaro. Colpo importante, di esperienza e categoria per la società del presidente Noto, a conferma delle intenzioni della società. Profilo basso, ma senza farsi mancare occasioni del genere, per quella che può essere definita una crescita costante, graduale e saggia, nella strutturazione societaria e tecnica. Ovviamente il calciatore non è disponibile per la partita di questa sera a La Spezia, anche per via di un problema fisico. Sarà disponibile dopo la sosta.

La nota ufficiale

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Federico Di Francesco. Il classe ’94 arriva dal Palermo FC e con i rosanero, nell’ultimo campionato di Serie B, ha disputato 30 partite siglando un gol. Nella sua carriera ha militato per ben 8 stagioni in Serie A vestendo le maglie di Pescara, Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce. Di Francesco approda in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto” si legge.