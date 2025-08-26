Catanzaro, “alzare l’asticella”: Noto commenta le parole di Iemmello. E per l’attacco spunta un nome grosso

StrettoWeb

Né delusione, né euforia. La prima di campionato del Catanzaro si è conclusa con un pari: 1-1. C’era curiosità, qualche dubbio ancora c’è (anche per via di un nuovo allenatore), ma anche una certezza assoluta: Pietro Iemmello. L’ennesimo suo gol, l’ennesimo suo gran gol, ha salvato Aquilani dalla sconfitta interna contro il Sudtirol. Poi, dopo l’apporto in campo, il capitano ha messo il suo timbro anche fuori, con delle parole a fine gara in sala stampa che non sono passate inosservate: “mi sono stufato di essere contento per i gol, ho 33 anni e qui ogni anno si rincorre. Dopo due semifinali playoff di fila dobbiamo alzare l’asticella, tutti”.

L’ambiente ha recepito, analizzato e commentato. Insomma, si è discusso molto di questo. E il presidente Noto non poteva che essere interpellato in merito. Alla presentazione della squadra, il massimo dirigente ha detto la sua su quelle parole, rispondendo con la consueta diplomazia che lo contraddistingue: “colgo l’occasione per riprendere le dichiarazioni del nostro capitano, perché mi trova d’accordo. L’asticella va alzata sempre. Lo predico alla mia famiglia, ai miei collaboratori, come anche al direttore sportivo e al direttore generale. L’asticella va alzata con il lavoro quotidiano”.

Calciomercato: spunta il nome di Di Francesco

Dunque, la società è ben consapevole che l’asticella vada alzata, in campo e ancora prima sul mercato. Per questo, a qualche giorno dalla chiusura della sessione estiva, continuano a circolare nomi importanti specie per il reparto offensivo. Uno degli ultimi, e dei più importanti, è quello di Federico Di Francesco. L’esterno offensivo, classe ’94, vanta quasi 400 gare tra Serie A e B. Ex Lecce, Sassuolo, Bologna, Spal, si trova attualmente a Palermo. Funambolo agile e brevilineo, è bravo a saltare l’uomo, ma anche nella finalizzazione. Figlio d’arte, porterebbe un grosso apporto tattico nel 4-2-3-1 con cui Aquilani ha iniziato la sua avventura nelle Aquile. Non c’è ombra di dubbio che, in caso di affare positivo, si tratterebbe di un colpo importante, che ben risponderebbe alle richieste di Iemmello. Si attendono gli sviluppi, anche perché di giorni alla chiusura del mercato ne sono rimasti pochi.