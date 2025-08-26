Catania, vicino un altro colpaccio: Caturano a un passo

StrettoWeb

Un altro colpaccio, che si unisce a quelli di questa sessione estiva. E nonostante il 6-0 rifilato al Foggia alla prima di campionato. Il Catania è pronto a servire un altro colpo da 90: si tratta di Salvatore Caturano, centravanti del Potenza e tra i bomber migliori di Serie C. Quasi 400 presenze e oltre 130 reti per l’attaccante classe ’90, che andrebbe ulteriormente a potenziare un reparto – e un organico – già competitivo e considerato tra i migliori della categoria.