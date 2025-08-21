Catania, scomparso a Casablanca l’avvocato Denise Zaksongo: il marito lancia un appello

StrettoWeb

Cresce l’ansia per la scomparsa di Denise Zaksongo, primo avvocato africana in Italia e già direttrice del Cara di Mineo. La donna è sparita lo scorso martedì durante uno scalo a Casablanca, in Marocco, dove avrebbe dovuto attendere la coincidenza per raggiungere la sua famiglia in Burkina Faso.

Secondo quanto riferito dal marito, Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania, Denise lo aveva contattato martedì mattina alle 8, mentre si trovava in aeroporto. “Stava bene, abbiamo parlato brevemente e ci siamo salutati dicendoci che ci saremmo risentiti più tardi” racconta Farina. Ma già alla seconda chiamata, verso mezzogiorno, il telefono della donna è risultato irraggiungibile e da allora non ci sono più state notizie.

La vicenda ha suscitato grande apprensione a Catania, dove Denise era molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e sociale. Le autorità sono state allertate e la famiglia attende aggiornamenti dalle ricerche in corso.