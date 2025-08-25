Catania, riapre la campagna abbonamenti: tutte le info

StrettoWeb

In una nota ufficiale, il Catania rende noto che “dalle ore 10.00 di domani, martedì 26 agosto, sarà nuovamente possibile sottoscrivere l’abbonamento alle partite interne dei rossazzurri nel girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026. La nuova sessione della campagna abbonamenti “Noi” si concluderà online alle ore 23.59 di sabato 30 agosto”. L’obiettivo, dopo la prima fase, è di incrementare ancora il numero di fedelissimi nell’ottica di una stagione che è iniziata con il piede giusto. La squadra di Toscano, che è già tra le favorite, ieri ha battuto il Foggia per 6-0 di fronte a oltre 17.500 spettatori. Un dato che con la Serie C, e anche con la Serie B, non c’entra proprio niente.

Abbonamenti Under 12, Tribuna d’onore e ridotti: le info

ABBONAMENTO UNDER 12 IN TUTTI I SETTORI

“Catania Football Club ha previsto per i giovani nati dal 1° gennaio 2014 in poi un abbonamento al prezzo unico di 30€: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in Piazza Spedini”.

ABBONAMENTO TRIBUNA D’ONORE – SOSTENITORE

“L’abbonamento “Tribuna d’Onore-Sostenitore” comprende: un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato; un pranzo con il Presidente Rosario Pelligra e la possibilità di assistere ad un allenamento della prima squadra. Tutte le attività, organizzate nelle date stabilite dalla società, saranno comunicate tramite mail”.

ABBONAMENTI RIDOTTI

“Sono previsti abbonamenti ridotti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2008 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1960 e precedenti”.

Modulo da compilare

“Per rendere più rapida la procedura d’acquisto, diminuendo i tempi d’attesa, il modulo di sottoscrizione dovrà essere compilato necessariamente ed esclusivamente online, prima di recarsi nei punti vendita o al botteghino. Non sarà pertanto possibile richiedere tale modulo agli operatori e compilarlo allo sportello. Occorre inoltre esibire il documento d’identità in corso di validità”.

Info utili

“Per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessaria la card “We Catania”, che può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it; le card “We Catania” rilasciate nelle passate stagioni sono valide, quelle non ancora ritirate sono disponibili presso i botteghini. È possibile effettuare il ritiro della card presso i botteghini dello stadio “Angelo Massimino” in Piazza Spedini. In seguito alla sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento”.

Accesso allo stadio e canali di vendita

“Gli abbonati potranno accedere allo stadio esclusivamente esibendo la card “We Catania” in originale. Non saranno accettate copie sostitutive. L’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio in Piazza Spedini e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso”.

Giorni e orari d’apertura dei botteghini in Piazza Spedini

“Martedì 26 agosto: dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

da mercoledì 27 a venerdì 29 agosto: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

sabato 30 agosto: dalle ore 9.00 alle 14.00.

Per i prezzi e tutte le informazioni complete: https://www.cataniafc.it/campagna-abbonamenti-2025-2026″.