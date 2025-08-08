Catania, tutto pronto per la presentazione-show: domenica di festa prima del test contro La Valletta. Presente Pelligra

StrettoWeb

Una vera e propria festa, con l’occasione di presentare la squadra, in un evento posticipato a causa del grave incidente che ha colpito alcuni tifosi di recente. Domenica 10 agosto, il Massimino ospiterà una serata indimenticabile, trasformandosi in un palcoscenico di intrattenimento, musica e sport per celebrare l’inizio della stagione 2025/26 del Catania. In serata, l’amichevole contro la Valletta. Prima e dopo, però, uno show che animerà lo stadio dalle 19:30 fino a mezzanotte.

Una serie di eventi coinvolgerà il pubblico, grazie alla presenza di un dj set curato da Filippo Micale, con il supporto dello speaker Danilo Pasqualino, che accompagnerà la serata con la sua energia. La serata sarà impreziosita dalla presentazione della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza, con una formula all’americana che promette di rendere ancora più emozionante il momento di incontro tra la squadra e i suoi tifosi.

A fare gli onori di casa ci sarà il presidente Rosario Pelligra, che arriverà dall’Australia per salutare i tifosi e partecipare a questa grande festa. Al suo fianco ci saranno il vicepresidente Vincenzo Grella e il direttore generale Alessandro Zarbano, tutti pronti a dare il via ufficiale a una nuova stagione ricca di sfide e speranze.

Risoluzione con Lucarelli

Intanto, in una nota ufficiale, il club comunica “la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Lucarelli, augurando all’allenatore le migliori fortune personali e professionali”.