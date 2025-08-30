Catania: parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate

StrettoWeb

Un uomo di 40 anni, indicato come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell’area posteggio di un supermercato di Catania. Indagini e ricerche sono in corso da parte della polizia di stato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori che la lite possa essere scaturita per l’esercizio dell’attività illegale o per contrasti nell’ambito dello spaccio di droga. La polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Il 40enne, colpito con un’arma da taglio, è stato soccorso e condotto con un’ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull’omicidio ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania.

Fermato sospettato

E’ stato fermato l’uomo sospettato di avere ferito mortalmente un 40enne davanti a un parcheggio di un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. Sul posto sono intervenuti carabinieri del comando provinciale e funzionari della squadra mobile della Questura. Secondo le prime informazioni, sarebbe un 37enne etiope che svolgeva l’attività di posteggiatore abusivo nel parcheggio in cui è stato commesso l’omicidio. La posizione dell’uomo è al vaglio della Procura. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.