Catania nel “Chill”: il 12 agosto il concerto di Ghali | INFO

Sulle note del nuovo singolo “CHILL” (Warner Music Italy), Ghali detta il ritmo dell’estate in musica con il brano che dal 16 maggio è fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali. Per Ghali è anche tempo di live: dal 31 maggio sta portando tutta la sua musica, il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze e estetiche sui palchi dei principali festival estivi con le date – prodotte da Vivo Concerti – del SUMMER TOUR che culminerà con l’imperdibile evento-live “GRAN TEATRO DI GHALI”, il 20 settembre a Fiera Milano Live, celebrazione di un percorso artistico che gli è valso 58 Dischi di Platino e 19 Dischi d’Oro.

Ghali toccherà in tour anche la Sicilia con la tappa in programma a Catania martedì 12 agosto alla Villa Bellini organizzata da Puntoeacapo e Gomad Concerti per Sotto Il Vulcano Fest, la rassegna realizzata con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025.

Gli ultimi biglietti per il live sono disponibili in vendita sui circuiti abituali e al botteghino di Villa Bellini il giorno del concerto.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Il brano CHILL di Ghali

A più riprese l’aveva lasciato trapelare sui social: partendo dal post direttamente dai Miraval Studios dove il brano è stato registrato – negli iconici studi nel cuore della Provenza, oggi di proprietà di Brad Pitt, che hanno ospitato tutti i più grandi della musica mondiale; per proseguire con lo spoiler TikTok, dove a distanza di poche ore il suono è già in trend.

CHILL – scritto da Ghali con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, e con la produzione di Takagi & Ketra- è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza.

Impossibile non muovere il corpo dalla prima all’ultima nota di CHILL: il racconto di un gioco di chimica e seduzione miscelato a pillole di vita personale dà vita a un’esplosione di belle vibrazioni. Un beat coinvolgente, dove le percussioni creano una tessitura ritmica densa e festosa colorando il pezzo e donando quel finish cosmopolita 100% in linea con la personalità di Ghali.

Il concerto di Ghali il 12 agosto a Villa Bellini

INFO UTILI

INGRESSI E ORARI

Ingresso PIT e BOTTEGHINO: Via Argentina (da Via Sant’Euplio)

Ingresso TRIBUNE e POSTO UNICO: Via della Posta (da Via Sant’Euplio)

Ingresso disabili: Piazza Roma

Apertura porte: ore 19.00

Apertura botteghino: ore 18.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

CHIUSURA STRADE:

A partire dalle ore 15:00 verranno chiuse al transito le seguenti strade, che saranno inoltre interdette al parcheggio dalle ore 13:00: