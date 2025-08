Catania: nascondeva 24 chili di droga a casa, arrestato

StrettoWeb

Un 49enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare agenti squadra mobile della Questura hanno trovato e sequestrato, complessivamente oltre 24 chilogrammi di cocaina, materiale per confezionare dosi e uno smartphone, in suo uso, sul quale saranno eseguiti degli approfondimenti investigativi.

La droga immessa sul mercato dello spaccio, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa un milione di euro. Il 49enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.