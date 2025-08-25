Catania: le attenzioni della stampa nazionale, il grande esordio in campionato e le intenzioni di Pelligra. Grande entusiasmo in casa etnea

StrettoWeb

C’è grande entusiasmo, più del solito, a Catania, sponda calcistica. Nuove figure in dirigenza e nel reparto Comunicazione, consolidata intenzione di investire tanto e bene da parte del patron Pelligra, mercato importante, conferma di un grande allenatore in panchina ed esordio col botto, con ben 6 reti al Foggia ieri sera, nella giornata di debutto nel nuovo torneo di Serie C. Tra l’altro, proprio sotto gli occhi di Pelligra. Il patron ha parlato in settimana, confermando la volontà di investire ancora tanto, soprattutto sulle strutture.

Il post di Pippo Sapienza

Tutto questo lo ha evidenziato bene Pippo Sapienza, nuova figura all’interno della Comunicazione in società. L’ex Milan, Inter e anche Reggina, tornato nella sua città, ha evidenziato pure l’interesse della stampa nazionale nei confronti di una piazza che in Serie C, lo sappiamo, non c’entra niente. Lo dimostra anche il grande spettacolo di ieri al “Massimino” (oltre 17.500 spettatori e una bella coreografia). “Appena qualche giorno fa il presidente Ross Pelligra ha dichiarato al quotidiano ‘La Sicilia’ l’intenzione di implementare gli investimenti sul Catania FC, provando a migliorare il Club, le sue strutture, lo stadio ‘Angelo Massimino’ e tentando di acquisire Torre del Grifo, il centro sportivo alle pendici dell’Etna” ha scritto Sapienza sui social.

“L’elemento di novità che la proprietà rossazzurra ha comunicato è la ‘creazione di valore’. Con la declinazione della parola valore nei termini umano, professionale, strutturale, sociale, territoriale e occupazionale. Non cose da poco. Sul territorio nazionale il messaggio del presidente Pelligra è stato ben recepito e raccontato da Gianluca Di Marzio sia sui canali social sia su Sky Sport. Comunque, buona la prima! Catania-Foggia 6-0” ha aggiunto.