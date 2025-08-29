Catania, l’assessore Parisi sui lavori al PalaNesima: “siamo a buon punto, ecco quando sarà pronto”

StrettoWeb

Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, commenta lo stato dei lavori del PalaNesima, che, stando a quanto annunciato da Palazzo degli elefanti, dovrebbero terminare nel giugno 2026. “Abbiamo superato il 50% delle opere previste. Adesso, hanno installato tutti gli infissi e adesso il palazzetto sta prendendo forma e si inizia a intravedere la maestosità di questo impianto e di quello che questa struttura, incastonata all’interno di una zona fino a oggi considerata molto degradata e irraggiungibile, potrà offrire alla città”, rimarca Parisi. “Senza contare poi la strada di congiungimento con la fermata della metropolitana che stiamo realizzando e che renderà l’area strategica”, sottolinea Parisi.

“Rinascita della Sicilia”

“Sarà la rinascita non solo di Nesima o di Catania ma di tutta la Sicilia, dato che questo impianto darà la possibilità di organizzare, oltre agli eventi sportivi, concerti ed eventi culturali”, evidenzia Parisi.

Gestione del palazzetto

“Gestione del palazzetto? Stiamo ragionando, considerate le esperienze che abbiamo vissuto fino a oggi, su quella che sarà la gestione, se esternalizzarlo o meno, immaginando un percorso diverso. Abbiamo ancora qualche settimana di tempo per fare dei ragionamenti, anche se il rispetto del cronoprogramma per quanto riguarda i lavori, ci impone anche il rispetto di un cronoprogramma nostro per quel che sarà il futuro dell’impianto”, conclude Parisi.