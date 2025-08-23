Catania, la risposta del tifo sulla campagna abbonamenti: sfondata quota 11 mila

StrettoWeb

Sono oltre 11.500 gli abbonamenti sottoscritti finora dai tifosi del Catania. E’ l’aggiornamento che ha fornito il club alle ore 12 di oggi. Ottima la risposta dei supporters rossoblu in vista dell’esordio nel campionato di Serie C, che comincerà ufficialmente domani, alle ore 21, in occasione del match in casa contro il Foggia. Anche quest’anno, il Catania è considerato tra le squadre favorite al salto di categoria. I tifosi lo hanno capito, confermando tra l’altro calore e vicinanza.