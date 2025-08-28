Catania, fatta per Caturano: arriva l’annuncio

StrettoWeb

Il Catania ha fatto il suo, avvicinandolo già da giorni. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale: Salvatore Caturano è il colpaccio degli etnei. A confermare le indiscrezioni di questi giorni, spegnendo anche qualche voce da Potenza che metteva in dubbio il buon esito della trattativa, il DS rossoblu Pastore, che in un’intervista ha confermato che il giocatore raggiungerà la squadra in ritiro. Dall’annuncio interno della società a quello, ben presto, ufficiale. E pensare che Caturano, mesi fa, aveva già fatto esultare il “Massimino”, con quel rigore sbagliato ai playoff che aveva permesso il passaggio del turno ai siciliani. Ora, lo stadio, spera di poter esultare ancora diverse volte.