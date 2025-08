Catania, container trasformato in base per market della droga: arrestato 33enne

StrettoWeb

Un container in disuso trasformato in una base operativa di un market della droga. È quanto formulato nell’accusa rivolta a un 33enne arrestato a Mascali dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. Durante una perquisizione, militari dell’Arma hanno sequestrato tre chili di cocaina, quasi due chilogrammi di hashish, 1,5 chili di marijuana, 1.300 pasticche di “cocaina rosa” e 650 di Mdma.

Trovate anche attrezzature per preparare le ‘dosi’ di droga come bilancini di precisione, buste per il confezionamento, una macchinetta per il sottovuoto. Recuperati anche appunti con dati contabili verosimilmente legati all’attività di spaccio. Sequestrati anche munizionamento da guerra e da caccia: in tutto, 123 proiettili di vario calibro, detenuto senza alcun titolo.

In sede di convalida il 33enne è stato posto agli arresti domiciliari. All’operazione antidroga hanno partecipato carabinieri della stazione di Mascali, con il supporto del personale specializzato dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e del nucleo Cinofili di Nicolosi.