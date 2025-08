Casartigiani Reggio Calabria: “contro l’abusivismo, la lotta delle forze dell’ordine è fondamentale, ma servono misure concrete”

StrettoWeb

“Casartigiani Reggio Calabria accoglie con soddisfazione il lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel contrasto all’abusivismo. Nelle ultime settimane sono numerosi gli articoli di cronaca che riportano casi di attività totalmente abusive, spesso svolte all’interno di abitazioni private trasformate in saloni di bellezza, dotati di macchinari e prodotti di ultima generazione”. Lo afferma in una nota il Presidente di Casartigiani Reggio Calabria, Dr. Giovanni Misitano.

“È un fenomeno che da tempo denunciamo con forza, evidenziandone la pericolosità sia per il settore produttivo che per la collettività. L’abusivismo rappresenta infatti un danno grave per gli imprenditori onesti, per lo Stato e per l’intero sistema economico, dal momento che chi opera illegalmente evade completamente le tasse”.

“I nostri imprenditori si trovano già ad affrontare un contesto difficile, caratterizzato da alti costi di gestione e da una clientela che, troppo spesso, non è pienamente consapevole dei rischi per la salute derivanti dal rivolgersi a strutture non regolari. I professionisti in regola rispettano normative stringenti, garantiscono standard elevati e sicurezza per il cliente, ma devono competere con chi, operando in nero, può offrire tariffe più basse”.

“Accogliamo quindi con favore l’azione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con prontezza e serietà al nostro allarme lanciato come rappresentanti della categoria. Ma non basta. Come Casartigiani, invitiamo i consumatori a compiere scelte responsabili: affidarsi a un professionista regolare significa garantirsi un servizio sicuro e di qualità, sostenere l’economia locale e contribuire a un sistema più equo”.

“Rivolgiamo infine un appello alle istituzioni: in una regione come la Calabria, dove il contrasto al lavoro sommerso rappresenta una sfida storica, è necessario che la politica intervenga con misure concrete. Incentivi mirati e una seria riflessione sulla pressione fiscale che grava sulle imprese potrebbero rappresentare un primo passo verso il cambiamento auspicato. Casartigiani continuerà a tutelare i nostri professionisti e le nostre professioniste con la consueta attenzione, nel rispetto dei principi che da sempre guidano il nostro operato”.