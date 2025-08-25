Casa di Comunità di Bagnara, il sindaco replica a Giannetta: “respingo con fermezza ogni insinuazione”

StrettoWeb

“Riguardo le dichiarazioni pubblicate dal Consigliere Regionale dott. Domenico Giannetta il 23 agosto u.s. in merito allo stallo dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità a causa di presunte questioni burocratiche legate a mancate autorizzazioni per lo stoccaggio degli inerti, respingendo con fermezza ogni insinuazione sulla “gestione disinteressata al bene comune” da parte di questa Amministrazione Comunale, in basso si trova c’è quanto chiarito al riguardo dal competente Ufficio Tecnico Comunale a seguito di specifica richiesta del Sottoscritto Sindaco“. E’ quanto afferma in una nota il primo cittadino di Bagnara Calabra, Adone Pistolesi.

“Si ribadisce ogni collaborazione dell’Amministrazione Comunale verso l’ASP di Reggio Calabria, formulando sincero apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto dal personale medico e amministrativo che consente l’erogazione dei primari servizi sanitari. La Costituzione ripartisce la responsabilità della tutela della salute tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Nessun pretestuoso ostacolo alla realizzazione della Casa di Comunità di Bagnara Calabra è stato e sarà mai frapposto da questa Amministrazione”, conclude la nota.