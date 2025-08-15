Carrefour Italia richiama tre prodotti per rischio microbiologico

StrettoWeb

Carrefour Italia ha avviato il richiamo di tre prodotti alimentari per “rischio microbiologico” a causa della possibile presenza di Listeria Monocytogenes. L’azienda ha invitato i consumatori in possesso dei seguenti articoli a non consumarli e a restituirli al punto vendita:

Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato (200g)

carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato (200g) Filetti impanati di merluzzo d’Alaska a marchio Carrefour Il Mercato (220g)

d’Alaska a marchio Carrefour Il Mercato (220g) Formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage (Fromagerie Chavegrand)

Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti sul sito Carrefour Italia e nella sezione Richiamo Prodotti.