Carrefour Italia richiama tre prodotti per rischio microbiologico

Carrefour Italia ha avviato il richiamo di tre prodotti alimentari per “rischio microbiologico” a causa della possibile presenza di Listeria Monocytogenes. L’azienda ha invitato i consumatori in possesso dei seguenti articoli a non consumarli e a restituirli al punto vendita:
- Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato (200g)
- Filetti impanati di merluzzo d’Alaska a marchio Carrefour Il Mercato (220g)
- Formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage (Fromagerie Chavegrand)
Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti sul sito Carrefour Italia e nella sezione Richiamo Prodotti.