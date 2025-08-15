Carrefour Italia richiama tre prodotti per rischio microbiologico

Il richiamo riguarda cotolette di merluzzo, filetti di merluzzo d’Alaska e formaggio di capra, con invito a restituire i prodotti al punto vendita per prevenire rischi sanitari

Carrefour Italia ha avviato il richiamo di tre prodotti alimentari per “rischio microbiologico” a causa della possibile presenza di Listeria Monocytogenes. L’azienda ha invitato i consumatori in possesso dei seguenti articoli a non consumarli e a restituirli al punto vendita:

  • Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato (200g)
  • Filetti impanati di merluzzo d’Alaska a marchio Carrefour Il Mercato (220g)
  • Formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage (Fromagerie Chavegrand)

Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti sul sito Carrefour Italia e nella sezione Richiamo Prodotti.

