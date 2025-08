CarFeed: l’innovazione emiratina che nasce a Reggio Calabria, rivoluzionando la mobilità con l’intelligenza artificiale

StrettoWeb

Presentato alla MOBILITY LIVE ME 2025 di Dubai, CarFeed è un progetto innovativo frutto di tre anni di lavoro di una società emiratina ma di un team tutto italiano. La sua missione è migliorare la mobilità integrando l’intelligenza artificiale nella gestione predittiva delle autovetture. Nel pieno di un’evoluzione che sta ridisegnando il panorama dell’auto in Italia, CarFeed rappresenta un progetto moderno e strategico, pronto a intercettare nuove opportunità. È un’app e piattaforma che, grazie all’analisi intelligente dei dati, permette di aumentare il ciclo di vita delle auto, garantendo risparmi concreti agli utenti finali e un flusso costante di clienti alle aziende partner. Il referente per lo sviluppo del progetto in Italia è Giuseppe Caridi, originario di Reggio Calabria. Negli ultimi tre anni ha collaborato come freelance con aziende italiane ed emiratine, distinguendosi per concretezza, curiosità e un forte orientamento alla risoluzione dei problemi. La sua capacità di costruire e gestire relazioni professionali solide gli ha valso la nomina a coordinatore nazionale.

Caridi ha proposto con convinzione Reggio Calabria come punto di partenza e centro operativo del progetto, credendo profondamente nelle potenzialità del Sud come motore di sviluppo e innovazione. Una scelta non solo simbolica, ma strategica: il progetto punta infatti a creare un sistema sostenibile capace di generare valore diffuso, con un indotto economico significativo che coinvolge utenti, consulenti e aziende, apportando benefici anche all’economia locale.

Un progetto inclusivo anche sotto il profilo di genere

CarFeed punta a costruire una rete nazionale composta da circa 1200 consulenti nei prossimi 3 anni. Nell’ottica di una reale inclusione, il progetto ha riservato una quota significativa delle posizioni alle donne, incoraggiando la loro partecipazione attiva in un settore ancora oggi a prevalenza maschile. L’obiettivo è creare nuove opportunità lavorative anche per quelle professioniste che desiderano rimettersi in gioco, contribuendo allo sviluppo del proprio territorio attraverso un ruolo innovativo, dinamico e formativo.

Qual è l’obiettivo principale di CarFeed?

“Vogliamo offrire strumenti smart per la manutenzione e costruire una rete di vantaggi concreti. In questo modo, possiamo ridurre il peso economico dell’auto per le famiglie italiane, liberando risorse da investire in svago, relax e benessere. È tempo di imparare a sfruttare le nuove tecnologie per migliorare davvero la qualità della vita. Questo è l’obiettivo!”.

Cosa ha CarFeed in più rispetto ad altre app simili?

“CarFeed non è solo un’app, ma un ecosistema intelligente che integra intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, libretto digitale di qualità con tecnologia NFC utile in fase di rivendita dell’autovettura, una rete di consulenti formati e territoriali, vantaggi economici concreti per utenti, consulenti e aziende partner e un sistema di fidelizzazione esteso anche a servizi extra-auto (viaggi, shopping, assicurazioni, servizi)”.

Perché un giovane o un professionista dovrebbe scegliere di diventare consulente CarFeed?

“Un giovane o un professionista dovrebbe scegliere CarFeed perché offre un’opportunità concreta di crescita personale e professionale in un settore innovativo ed in espansione. Attualmente sono aperte 36 posizioni nella sola provincia di Reggio Calabria, altre 60 nel resto della regione e si prevede di formare circa 1200 consulenti CarFeed sul territorio nazionale entro i prossimi 3 anni. Diventare consulente significa entrare in una rete dinamica, con possibilità di guadagni interessanti, autonomia e un ruolo attivo nello sviluppo economico locale”.

Che impatto avrà CarFeed sul territorio?

“Crediamo profondamente nel valore del territorio. Collaboreremo con imprese e professionisti locali, coinvolgendo i giovani, perché creare lavoro non può che avere ricadute positive, generando sviluppo e nuove opportunità per tutta la comunità. Dopo Reggio Calabria, il progetto si estenderà a Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Cosenza e via via alle altre regioni, ma voglio pensare a Reggio. Stiamo pianificando la presentazione ufficiale prevista per ottobre e invitiamo chiunque fosse interessato a conoscere meglio l’iniziativa o a valutare una possibile collaborazione a visitare la nostra landing page www.carfeed.it per maggiori informazioni e per mettersi in contatto con noi”.