Cardeto, il 12 agosto torna la Festa della Birra: musica, cibo e allegria per la 20° edizione

In occasione della sua 20° edizione, la Festa della Birra torna a riunire tutti gli amanti della birra e del cibo genuino, in un evento che si terrà martedì 12 Agosto a Cardeto. Un appuntamento imperdibile che richiama tutti gli appassionati del buon bere a trascorrere momenti di allegria e divertimento, tra musica e canti.

Come da consuetudine, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un boccale personalizzato, come ricordo di questa serata. Non mancherà il buon cibo! Nel corso della serata sarà possibile gustare squisiti panini con salsiccia, peperonata e arrosticini, un vero assaggio dei sapori tipici Cardetesi.

L’evento è organizzato con entusiasmo e passione dallo staff di Supra e Sutta, che ogni anno si impegna nella realizzazione di questa festa, curandola nei minimi dettagli.